Como, Fabregas: "Importante alimentare l'entusiasmo, sarà una bellissima partita"
"L'entusiasmo è importante, dobbiamo dare continuità all'1-5 della settimana scorsa. Giochiamo in casa e vogliamo vincere, dovremo essere bravi a trovare gli stimoli giusti per affrontare la gara con qualità e mentalità. Il Sassuolo è una squadra propositiva, con idee innovative. Abbiamo analizzato con attenzione tutte le gare del Sassuolo, secondo me ci sono i presupposti per assistere a una partita divertente perchè in campo scenderanno elementi di talento". Queste le dichiarazioni a DAZN del tecnico del Como Cesc Fabregas che, ieri, ha ricevuto i complimenti da parte del collega Grosso.
