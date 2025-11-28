Como, Ramon: "Bellissimo far parte di un gruppo con tanti giovani affamati"
E' Jacob Ramon, difensore del Como, il primo a parlare a DAZN a ridosso dell'inizio del match tra i lariani e il Sassuolo: "Sono molto felice di far parte di un progetto ambizioso come quello del Como, nel gruppo ci sono tanti ragazzi giovani ed è importante mettersi a disposizione e anteporre il bene collettivo a quello della squadra". Queste le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, D. Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Čavlina, Kempf, Álex Valle, Morata, Kühn, Baturina, Posch, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Thorstvedt, Matić, Ismaël Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Cas Odenthal, Macchioni, Frangella, Iannoni, Pierini.