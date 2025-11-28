Cesena-Modena, formazioni ufficiali: Shpendi sfida Defrel, Di Mariano out per febbre
Queste le formazioni ufficiali di Cesena-Modena, gara che apre la 14ª giornata di Serie C:
CESENA: Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta, Shpendi, Blesa. Allenatore: Mignani.
A disposizione: Siano, Ferretti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Adamo, Guidi, Magni, Diao, Olivieri, Bertaccini.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Santoro, Gerli, Sersanti, Zanimacchia, Gliozzi, Defrel. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Beyuku, Ponsi, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Pyyhtia, Nador, Cauz.
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
