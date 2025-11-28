Carnevali, Sassuolo: "Siamo forti, non oso immaginare dove potremo essere in futuro"
"Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che è un campionato difficile. Ho detto da subito che era stata allestita un'ottima squadra, ma non ci saremmo aspettati una posizione di classifica così buona già a questo punto della stagione. Non oso immaginare dove potremmo arrivare. Dobbiamo continuare su questa strada, siamo molto soddisfatti. Matic? Campione sul campo, professionista serissimo. Aiuta a crescere l'intero gruppo, nello spogliatoio è un leader e siamo veramente orgogliosi di averlo con noi". Queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ai microfoni di DAZN.
