Como, Jacobo Ramon: "Altri tre punti dopo il Torino, abbiamo studiato bene il Sassuolo"
Jacobo Ramon, difensore del Como, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida col Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni: "La partita col Torino è una vittoria, sono tre punti, ma dobbiamo continuare così. Ci siamo preparati per tornare in campo stasera, siamo pronti per affrontare il Sassuolo e guadagnare altri tre punti".
Sul Sassuolo: "Il Sassuolo ha una buona squadra, abbiamo studiato i loro punti di forza e li abbiamo analizzati bene. Sono veloci davanti e hanno qualità, dobbiamo affrontarli nel modo giusto".
