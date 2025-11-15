Como, Suwarso: "A gennaio nessun acquisto, la fase di mercato aggressiva è passata"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato a Sky Sport facendo il punto sulla crescita del progetto lariano: "Siamo felici per come sta andando la stagione. Sicuramente non sarà stressante come lo scorso anno, quando l'obiettivo era sopravvivere e restare in Serie A. Quest’anno vogliamo fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto.

La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto al passato perché abbiamo speso abbastanza. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio di calciatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici".

Quindi un passaggio sugli obiettivi:

"Non abbiamo mai detto che avremmo vinto il campionato o che saremmo andati in Europa quest’anno o il prossimo. Siamo qui per imparare e per crescere. E come dice Fabregas, dobbiamo imparare a goderci questo viaggio insieme, come tifosi e come persone che lavorano nel club".

Le voci su Fabregas la scorsa estate?

"Con Cesc lavoriamo insieme. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando i giornalisti me lo hanno chiesto. Tra noi abbiamo sempre pianificato la stagione successiva già alla fine della precedente, quindi non c’è mai stato alcun segnale che volesse lasciare".

Il mercato di gennaio?

"Abbiamo fatto discussioni, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Tornqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze".