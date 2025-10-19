Juve ko col Como, il presidente Suwarso: "Giocatori guerrieri, Fabregas lo rende possibile"

Il 19 ottobre del 2025 ha segnato la storia del Como. Sì, perché il club lariano era dal 20 gennaio del 1952 che non riusciva a sconfiggere la Juventus. Una vera "bestia nera" nello storico degli incontri tra le due squadre, per questo il 2-0 inferto oggi ai bianconeri al Sinigaglia ha fatto esplodere la festa dei tifosi e anche del presidente Mirwan Suwarso. Pieno d'orgoglio e consapevole dell'incredibile cammino svolto fin qui dalla ciurma di Cesc Fabregas, sul Instagram ha scritto di suo pugno un messaggio rivolto a tutto il team che ha permesso di raggiungere un trionfo oggi nel lunch match domenicale.

"Un sincero grazie ai nostri giocatori e allo staff tecnico questa sera. Il risultato contro la Juventus è il riflesso della vostra fiducia, della vostra preparazione e del vostro coraggio. Avete meritato questo momento con disciplina, intelligenza e l’umiltà di credere nel lavoro ogni singolo giorno, anche quando nessuno vi guardava.

Ai giocatori: avete combattuto da veri guerrieri, con cuore e rispetto fino all’ultimo secondo. A Cesc Fabregas e allo staff tecnico: la vostra chiarezza, convinzione e dedizione nello sviluppo di questi giocatori rende possibili serate come questa. Questa vittoria è vostra", la chiosa del pensiero speso dal numero uno del Como sui social. Ora i biancoblù si trovano a pari punti con la Juventus, al sesto posto in classifica e in piena zona Europa.