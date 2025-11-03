TMW
Como in Europa? Risponde il presidente lariano Suwarso: "Dobbiamo meritarcelo"
TUTTO mercato WEB
Mirwan Suwarso, presidente del Como, è stato intercettato da TMW all’ingresso in assemblea di Lega Calcio Serie A oggi a Lissone. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa europea dei lariani: "Europa? È troppo presto per dirlo, dobbiamo pensare partita dopo partita”.
Però vi state meritando questa posizione.
“Dobbiamo meritarcelo, dipende dai risultati”
Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei due posticipi del lunedì
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13*
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* Una gara in meno
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile