Il presidente del Como: "Il Cagliari si è difeso con 10 uomini dietro la linea del pallone"

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha commentato con grande orgoglio la prestazione dei lariani contro il Cagliari nonostante lo 0-0 finale. Questo il suo lungo post su Instagram:

"Cari Lariani e Squadra del Como. Non ci sono parole per descrivere quanto io sia orgoglioso di ognuno di voi. Oggi ho visto una squadra che ha giocato con coraggio e convinzione contro un Cagliari che si è difeso con dieci uomini dietro la linea del pallone per quasi tutta la partita. Un atteggiamento così, con una difesa compatta e profonda, è di solito riservato a squadre come Juventus, Milan, Inter o Roma. Ma oggi è stato fatto contro il Como. Due anni fa lottavamo ancora in Serie B. Le cose sono cambiate. Le aspettative sono cambiate. E questo è la prova di quanto siamo cresciuti insieme. Ora dobbiamo imparare a convivere con queste nuove aspettative e continuare a crescere. È anche il momento di ringraziare il nostro allenatore, Cesc Fabregas, per averci portati fin qui, a un livello in cui le altre squadre ci mostrano questo tipo di rispetto.

La nostra più grande forza è sempre stata il nostro spirito collettivo, il senso di appartenenza, di unità e di scopo. Non ci considereremo mai una delle grandi squadre della Serie A, ma faremo sempre del nostro meglio per affrontare ogni sfida con cuore e umiltà. A tutti i Lariani: grazie per il vostro sostegno instancabile. Ci spingete sempre più in alto. Spero che insieme continueremo a creare momenti che vi renderanno orgogliosi di indossare i colori del Como".