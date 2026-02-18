Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Stiamo rispettando il nostro piano, decisivi in transizione"
L'esterno del Como Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro il Milan.
Sta funzionando il vostro piano partita?
"Stiamo rispettando il nostro piano, essere un po' meno aggressivi in avanti e fare male a loro in transizione".
