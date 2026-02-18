Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup

Dopo aver eliminato l'Inter nel turno precedente, l'Hacken continua la sua corsa verso il titolo della prima edizione della Women's Europa Cup battendo per 4-1 in trasferta il Breidablik già sconfitto con un sonoro 7-0 all'andata. Ora le svedesi se la vedranno con un'altra delle favorite al successo finale come l'Eintracht Francoforte che si è disfatto del Nordsjaelland con un complessivo 7-2. Nell'altra semifinale invece si affronteranno due outsider come lo Sparta Praga, che ha eliminato nei supplementari l'Austria Vienna, e l'Hammarby che ha dovuto ricorrere ai rigori per superare le lusitane dello Sporting CP.

Women’s Europa Cup

Quarti di finale

Nordsjaelland-Eintracht Francoforte 2-3 (andata 0-4)

Breidablik-Hacken 1-4 (andata 0-7)

Hammarby-Sporting CP 5-4 dcr [0-1 dts] (andata 1-0)

Austria Vienna-Sparta Praga 1-3 dts (andata 0-0)

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)

1: Sparta Praga - Hammarby ﻿

2: Eintracht Francoforte - Häcken

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2