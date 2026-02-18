Inter, Darmian: "Stasera zero alibi. Ma a San Siro possiamo riprenderla"

L'esterno dell'Inter Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bodo/Glimt: "Non ci devono essere alibi. Abbiamo perso la partita ma abbiamo ancora 90 minuti in casa nostra, ci sono le possibilità per farlo. Ora però analizzeremo cosa abbiamo fatto di buono e cosa no per farci trovare pronti al ritorno".

Cosa è successo nella ripresa?

"L'approccio non è stato sbagliato. Poi andare sotto non è facile, l'avevamo rimessa in parità poi nel secondo tempo potevamo anche andare in vantaggio… Loro hanno sfruttato errori nostri, il risultato fa male perché volevamo tornare a casa con un risultato differente. Ora però ci sono 90 minuti in casa e faremo di tutto".