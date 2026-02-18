Milan, Jashari: "Giocato meglio rispetto all'andata, ora pensiamo alla prossima gara"

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Como terminato 1-1 e valido per la 24^ giornata di Serie A.

Ti puoi ritagliare uno spazio importante in questa parte di stagione?

"Abbiamo giocato meglio rispetto all'andata, siamo stati pericolosi quando abbiamo messo la palla alle spalle della loro difesa come sul gol di Rafa. Testa alla prossima partita".