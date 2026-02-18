Bologna, Italiano: "Dobbiamo adattarci all'ambiente e al terreno, vogliamo passare il turno"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con il Brann, gara d’andata del playoff di Europa League.

Che ambiente si aspetta?

“Non sarà semplice, dovremo adattarci all’ambiente e al terreno di gioco che fra l'altro non sembra neanche in ottime condizioni. Teniamo tantissimo a questa sfida: essendo la gara d’andata vogliamo fare bene e ottenere un risultato che ci permetta, al ritorno a Bologna, di giocarci le nostre chance e passare il turno”.

Il Brann è fermo in campionato e si sta concentrando solo sul playoff, ma senza ritmo partita.

“Sono fermi da un po’, erano in ritiro in Spagna a preparare questa sfida importante. Li conosciamo perché li abbiamo incontrati nel girone, ma in casa loro mi aspetto un ambiente caldo. È un campo tosto e difficile, dobbiamo adattarci alle difficoltà della partita. Nel girone è stata una gara strana: siamo rimasti in dieci subito ma abbiamo fatto una discreta prestazione. Ora è diverso, è una sfida che si gioca su 180 minuti”.

In campionato siete tornati al successo con il Torino.

“Era importante tornare a vincere, venivamo da diverse sconfitte. Abbiamo fatto un’ottima gara, ma dobbiamo cercare conferme già da domani e poi anche in campionato. Vincere ti aiuta a lavorare con entusiasmo”.

L’Europa League ora è importantissima.

“È una bella competizione, ti dà autostima e consapevolezza, che servono per affrontare il campionato. Tenevamo anche alla Coppa Italia, purtroppo siamo usciti. Ora ci concentriamo sul campionato e sull’Europa League”.

La formazione?

“Quando sei impegnato in più competizioni qualche scelta devi farla, a volte sei obbligato a ruotare qualche ragazzo. Siamo reduci da una grande vittoria e questo aiuta tutti”.