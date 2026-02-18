Il Milan sbatte sul Como, al Meazza (e non a Perth) finisce 1-1. Per la gioia dell'Inter

Milan-Como finisce 1-1, per la gioia soprattutto dell'Inter. Al gol di Nico Paz nel primo tempo risponde Leao nella ripresa.

Milan-Como è la partita che si sarebbe dovuta giocare a Perth, in Australia, ma che alla fine si è disputata regolarmente al Meazza di Milano. Qualche sorpresa nelle due formazioni, soprattutto per la scelta di Fabregas di mettere a tre dietro il suo Como per la prima volta in questa stagione, con attacco leggero e Nico Paz falso nove; Allegri invece deve fare a meno di Gabbia e dello squalificato Rabiot, in attacco con Leao c'è Nkunku e non Pulisic, ancora non al pieno della forma.

Il Milan entra in partita guardingo, conscio della capacità del Como nel palleggio ma pronto a ripartire. Allo stesso tempo i lariani però, imparata in un certo senso la lezione della partita d'andata, non forzano le manovre e non lasciano spazi da attaccare al Diavolo, tenendo palla ma a giri bassi. Il risultato è che per tutto il primo quarto, succede davvero poco. Il primo episodio buono rischia di sbloccare la sfida: al 25' Vojvoda insacca in ripartenza, ma il gol è annullato, tra fuorigioco e un fallo su Ricci a inizio azione. Serve attendere la mezz'ora per il primo tiro in porta, con Leao che non angola abbastanza per far male a Butez. Poco dopo, il match si sblocca anche: topica enorme di Maignan, che finisce per fare assist a Nico Paz, il quale ringrazia e fa 0-1. Il Milan risponde subito e sfiora l'immediato pareggio con Tomori, fermato però da Butez con un grande riflesso. Nel quarto d'ora da lì all'intervallo il Como abbassa ancora i ritmi, il Milan prova a uscire e creare situazioni minacciose ma senza riuscirci. All'intervallo è 0-1.

Una sostituzione al rientro, per il secondo tempo in campo c'è Gabbia al posto di Pavlovic. Dopo qualche minuto da nulla di fatto, però, Allegri corregge ancora le proprie scelte iniziali togliendo Athekame e Ricci in favore di Saelemaekers e Fofana, e quindi con Fullkrug al posto di Nkunku. I cambi portano frutti e il Milan trova l'1-1 poco dopo l'ora di gioco: Jashari vede la linea ospite eccessivamente alta e disegna in verticale il corridoio perfetto per Leao, che supera Ramon sullo scatto e l'uscita di Butez per ristabilire la parità.

Entrati nel quarto d'ora conclusivo, dopo una traversa di testa di Leao (era comunque in fuorigioco), il subentrato Douvikas prova a dare nuova linfa ai suoi, arrivando in un paio di situazioni a calciare ma senza trovare la giusta luce. All'80' divampa la tensione tra le due panchine, con Allegri che viene espulso (e con lui anche Cattani, collaboratore di Fabregas). Il finale vive di lunghe fasi di tensione, come quando la panchina del Como chiede l'espulsione di Saelemaekers, già ammonito, dopo un fallo su Da Cunha. Dai 5 minuti di recupero non emerge niente di più, Milan e Como si portano a casa un punto per una.

