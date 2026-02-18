Disfatta totale in Champions League. L'incubo zero italiane agli ottavi di finale è dietro l'angolo

Una due giorni di Champions League fallimentare, per il calcio italiano. Con l'uscita del Napoli già nella prima fase, ora il rischio è che anche le tre qualificatesi per il playoff possano uscire senza raggiungere la fase ad eliminazione diretta che prenderà il via con gli ottavi di finale. A mettere l'ultima parola sulle tragiche gare di andata è stata l'Inter, sconfitta 3-1 nel gelo norvegese dal Bodo/Glimt.

D'accordo, la recente storia calcistica parla dei norvegesi come schiacciasassi in patria e squadra modesta in trasferta, ma a San Siro si partirà comunque da un -2 per l'Inter. Per vincere senza supplementari, insomma, alla squadra di Chivu servirebbero 3 gol di scarto. Fattibile, ma dannatamente complicato.

Un discorso simile a quello dell'Atalanta: lo 0-2 di Dortmund ha lasciato l'amaro in bocca per alcune occasioni sprecate dall'undici di Palladino, ma alla fine il campo ha sempre ragione. E a Bergamo servirà una sorta di impresa, per rimontare ed eliminare i gialloneri. Ancora più complessa la situazione della Juventus: lo sbandamento del secondo tempo di Istanbul regala oggettivamente poche speranze per il ritorno dello Stadium. Per pareggiare i conti dopo il 5-2 dell'andata, a Yildiz e compagni serviranno 3 gol. Per vincere, addirittura 4. Insomma, la fotografia è complessa. Ed il rischio di vedere tutte le italiane fuori dalla Champions League già a febbraio più concreto che mai.