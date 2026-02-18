Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un 50° dolceamaro per Guido Pagliuca: nel giorno del compleanno sfuma il ritorno in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 21:03Serie B
Claudia Marrone

Come ormai è noto, questo pomeriggio, mediante nota ufficiale, l'Avellino ha comunicato l'arrivo di Davide Ballardini sulla panchina irpina, in sostituzione dell'esonerato Raffaele Biancolino, ma, come è altrettanto noto, la prima scelta era legata al nome di Guido Pagliuca, esonerato dall'Empoli lo scorso il 14 ottobre e quindi nuovamente tesserabile. Tutto sembrava fatta, ieri ci sarebbe stato l'incontro tra le parti, poi, d'improvviso, tutto è saltato.

Essendo una trattativa comunque non confermata dalle parti chiamate in causa, non sono emersi i motivi del mancato accordo, per altro proprio nel giorno del 50° compleanno dell'allenatore toscano, nato a Cecina il 17 febbraio 1976. Un compleanno quindi dolceamaro per Pagliuca, che per il momento non tornerà in panchina. Le ipotesi che si possono fare si legano a due aspetti, la mancata risoluzione contrattuale con l'Empoli o la non quadra con l'Avellino, che comunque in un primo momento sembrava aver accettato le condizioni del tecnico; viene anche difficile ipotizzare che la compagine toscana abbia fatto muro, si sarebbe del resto alleggerita di un ingaggio. Ma per il momento, tutto è avvolto nel mistero.
Certo, la distanza in classifica tra Empoli e Avellino non è poi così tanta, ma anche il non voler rinforzare una diretta concorrente appare un'ipotesi più remota.

Chissà se un giorno qualcosa verrà detto, ma di certo c'è che la festa di compleanno è stata un po' spezzata da una notizia non particolarmente positiva.

