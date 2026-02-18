Live TMW Como, Fabregas: "Commento di Allegri esagerato. Abbiamo fatto tutto meglio del Milan"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Allegri non è soddisfatto delle sue scuse...

"Chiedo scusa un'altra volta. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po' così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l'ho già fatto anche a Modric, a Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera.

Primo punto per lei a San Siro...

"Non avevo pensato che fosse il primo punto a San Siro, sono soddisfatto. Oggi abbiamo fatto tutto meglio del Milan. La prima rimessa dal fondo che abbiamo fatto è stata al minuto 70. Peccato per la non espulsione di Saelemakers, era chiarissima e mancavano 12 minuti, con gente fresca nostra in campo. Però mi è piaciuta la squadra, soprattutto dopo la prestazione contro la Fiorentina che è l'unica partita che abbiamo sbagliato. Certo, è facile motivarsi per giocare a San Siro. Ora dobbiamo trovare forza e energia per la Juventus".

Le è piaciuta la squadra?

"Sono orgoglioso, non tutte le squadre vengono a giocare così al Milan. Però devi capire che quando sei al top top livello, non devi fare nessun errore. L'unica cosa che chiedo io è giocare con identità. Nico Paz bene da falso 9, bene Baturina, Sergi Roberto è come un buon acquisto, settimana prossima dovrebbe tornare Diao".

Perché difesa a tre?

"Non parlo tanto di moduli. Penso che dipenda dalla gara, da dove sono forti gli avversari o da dove possiamo complicar loro la vita. Ho pensato che con tre centrali e le fasce occupate si poteva fare meglio la ripartenza. Al Milan piace aspettare e poi ti fanno male, come successo a Como. Oggi abbiamo provato a dare palla a loro, aspettando un po' di più e vedendo cosa avrebbero fatto loro con palla. Di solito siamo noi a creare, oggi abbiamo fatto un po' in una maniera opposta. Non abbiamo fatto giocare il loro miglior giocatore".