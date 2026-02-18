Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: all'intervallo Catania avanti 2-0 sul Trapani

Archiviate le fatiche della 27ª giornata del campionato, la Serie C è tornata in campo, perché si sta giocando proprio adesso il recupero del 25° turno del Girone C tra Catania e Trapani, allora rinviato per i festeggiamenti di Sant'Agata, patrono della città della compagine rossazzurra: la sfida ha preso il via al 'Massimino' alle ore 20:30, e dopo i primi 45' di gioco, da poco conclusi, il Catania si è portato già sul doppio vantaggio. Il parziale del confronto vede infatti la compagine di Domenico Toscano avanti per 2-0.

A sbloccare la gara l'autorete di Pirrello al 22', mentre al 36' è arrivato il raddoppio firmato Pieraccini, che di testa ribatte in rete da una prima deviazione di Galeotti (CLICCA QUI per il live match).

Di seguito, anche la graduatoria finora maturata nel raggruppamento dove militano le due formazioni siciliane:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 53*, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva