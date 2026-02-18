Classifica Serie A, la fuga dell'Inter resta chiara. Il Como riprende l'Atalanta

Il Milan rosicchia un punticino all'Inter, il Como alla Juventus. E' questo il risultato del recupero della 24^ di Serie A, gara che inizialmente doveva giocarsi a Perth in Australia e che poi è stata posticipata per via della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Rossoneri che vanno così a -7 dall'Inter, mentre il Como riprende l'Atalanta e sale al 6° posto.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 61

Milan 54

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Como 42

Atalanta 42

Bologna 33

Lazio 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Genoa 24

Cremonese 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15