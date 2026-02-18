Classifica Serie A, la fuga dell'Inter resta chiara. Il Como riprende l'Atalanta
Il Milan rosicchia un punticino all'Inter, il Como alla Juventus. E' questo il risultato del recupero della 24^ di Serie A, gara che inizialmente doveva giocarsi a Perth in Australia e che poi è stata posticipata per via della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Rossoneri che vanno così a -7 dall'Inter, mentre il Como riprende l'Atalanta e sale al 6° posto.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Como 42
Atalanta 42
Bologna 33
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Genoa 24
Cremonese 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
