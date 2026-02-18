TMW
Inter, Lautaro Martinez si ferma nella ripresa di Bodo: la prima diagnosi sull'infortunio
Condizioni fisiche da monitorare per Lautaro Martinez dopo Bodø/Glimt-Inter. Poco prima dell’ora di gioco, Cristian Chivu ha richiamato in panchina l’attaccante argentino, inserendo Marcus Thuram. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo con una leggera zoppia per un fastidio al polpaccio.
Dopo essersi seduto in panchina, complice anche il freddo norvegese, Lautaro è stato accompagnato dallo staff negli spogliatoi per le prime cure. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con il sospetto di un affaticamento muscolare, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com.
