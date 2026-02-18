TMW Virtus Entella-Catanzaro, da Chiappella ad Aquilani: Tirelli racconta i due allenatori

Nel weekend ormai sempre più alle porte, in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie B, si affronteranno Virtus Entella e Catanzaro: da poco - dalla conclusione del calciomercato - Mattia Tirelli veste la maglia della compagine chiavarese, ma sulla panchina calabrese ritroverà il suo ex allenatore Alberto Aquilani, avuto ai tempi della Fiorentina Primavera.

E dei due allenatori, con Andrea Chiappella già avuto alla Giana Erminio, l'attaccante ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sono molto felice che Chiappella riesca a fare la differenza anche in Serie B, sapevo che ce l'avrebbe fatta ad adattarsi ma non pensavo in così poco tempo. È però un validissimo allenatore, attaccato ai suoi ideali e bravo nel farti stare sereno, tranquillo, anche nei momenti di difficoltà come a esempio dopo il ko contro il Palermo. Oltre al lato calcistico, sa curare molto anche l'aspetto umano, è un piacere stare al campo con lui.

[...] Con Aquilani ho sempre avuto un bel rapporti, a tratti è simile a Chiappella, è anche lui uno che non si snatura, ha delle caratteristiche che a me piacciono: si è adattato anche lui a un calcio diverso da quello giovanile, ma fa ancora delle cose come allora, ovviamente appunto adattate alla categoria. A me ha dato delle basi a livello calcistico, è forte, e mi è stato vicino anche a livello umano in un momento non facile per me. A Firenze non giocai tantissimo, ma ho sempre sentito la sua stima".