Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1

Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:52Serie A
Pierpaolo Matrone

Al Bodo/Glimt bisogna sempre fare attenzione. Non è un caso che quest'anno in Norvegia sia caduto anche il Manchester City. E ora la formazione di Knutsen aggiunge una terza big alla sua collezione, confermandosi ammazza-grandi. Dopo un primo tempo equilibrato, con gol di Fet e Pio Esposito, nella ripresa l'Inter naufraga e si arrende alla sconfitta: finisce 3-1 per i padroni di casa, con l'ex Milan Hauge e Hogh a trafiggere Sommer nella ripresa. E a rendere complicata ora la qualificazione agli ottavi di finale di Champions Legue per i nerazzurri, a cui al ritorno servirà una gran prova per ribaltare le due reti di svantaggio.

Chivu, quante novità
Nel freddo di Bodo Chivu sceglie una formazione con diverse novità, concedendo un turno di riposo a Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Dimarco e Thuram e rilanciando Acerbi, Darmian, Barella (in regia, con Sucic e Mkhitaryan mezzali), Carlos Augusto ed Esposito. Per il Bodo, invece, formazione-tipo e si vede subito, perché l'avvio di partita è più a marca norvegese che nerazzurra, almeno dal punto di vista del predominio territoriale. Anche se l'azione più pericoloso nella prima fase è di Lautaro, chiuso bene dalla difesa al momento del tiro. Per la prima parte, comunque, regna l'equilibrio.

Esposito risponde a Fet, tutto in dieci minuti
Poi, però, dopo una bella azione passa il Bodo grazie all'ottima finalizzazione di Fet al 20': Bjorkan avvia l'azione, rifinita alla perfezione da Evjen e Hogh: colpo di tacco smarcante del centravanti per l'inserimento vincente del numero 19 a segno col destro. Uno schiaffo forte in faccia all'Inter. Che però, forse proprio per questo schiaffo, comincia a reagire. Darmian colpisce un palo al 26' con un destro da posizione defilata. Due minuti più tardi Barella si divora il pari da ottima posizione, calciando male. Ma di minuti ne passano altri due e l'1-1 arriva: cross di Barella verso il secondo palo, rimpallo favorevole a Esposito, molto bravo e lesto a calciare in girata con gran velocità; gol convalidato dopo un check per un tocco di mano dello stesso Esposito. Nel finale di frazione ci provano ancora Darmian e Carlos Augusto, uno murato e l'altro di poco fuori. E così il primo tempo si chiude sull'1-1.

L'Inter affonda nella ripresa
Chiusi i primi 45' in crescita, l'Inter conferma le buone sensazioni anche a inizio secondo tempo, colpendo un palo con Lautaro e rendendosi ancora pericolosa con Carlos Augusto. Sembra l'inizio di una seconda frazione di gioco che possa dare un vantaggio ai nerazzurri in vista del ritorno, invece accade esattamente il contrario. E cioè succede che la squadra di Chivu comincia a sbagliare troppo, quella di Knutsen al contempo prende coraggio, ancor di più dopo l'uscita di scena di Lautaro per un problemino al polpaccio. Così, nel giro di tre minuti, arriva un uno-due micidiale: al 61' l'ex Milan Hauge riceve da Hogh ed esplode un sinistro imprendibile per Sommer, poi al 64' una bella azione corale del Bodo viene finalizzata al meglio da Hogh per il 3-1. Chivu cerca una sveglia e, dopo Thuram, manda in campo anche Bonny, Zielinski e Luis Henrique. Ma cambia poco. I vice-campioni d'Italia si fanno vedere giusto con un tiro alto di Thuram e un cross insidioso di Sucic. Poi stop, fine delle trasmissioni. Nel finale il Bodo gestisce, l'Inter prova a lanciarsi per l'assedio conclusivo, senza però i risultati sperati. A Bodo finisce 3-1 per i padroni di casa e ai nerazzurri servirà una gran prova al ritorno per ribaltare le cose.

Articoli correlati
Inter, sorride Esposito: a Bodo segna un gol (quasi) storico, è dietro solo a Martins... Inter, sorride Esposito: a Bodo segna un gol (quasi) storico, è dietro solo a Martins
Inter, Chivu: "Perdiamo anche Lautaro, penso sia un infortunio abbastanza serio" Inter, Chivu: "Perdiamo anche Lautaro, penso sia un infortunio abbastanza serio"
Inter, Pio Esposito: "I due gol nella ripresa ci hanno dato la botta, è ancora fattibile"... Inter, Pio Esposito: "I due gol nella ripresa ci hanno dato la botta, è ancora fattibile"
Altre notizie Serie A
Inter, Sucic: "Brutta serata, ma c'è un ritorno da giocare. Concessi due gol facili"... Inter, Sucic: "Brutta serata, ma c'è un ritorno da giocare. Concessi due gol facili"
Milan, Allegri spiega il rosso: "Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Sono dovuto... Milan, Allegri spiega il rosso: "Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Sono dovuto andare lì"
Costacurta: "Non voglio difendere l'Inter, ma quello visto in Norvegia non è calcio"... Costacurta: "Non voglio difendere l'Inter, ma quello visto in Norvegia non è calcio"
Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare... TMWFuriosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Inter, Chivu non lascia speranze: "Lautaro si è fatto male, non lo avremo per un... Inter, Chivu non lascia speranze: "Lautaro si è fatto male, non lo avremo per un po' di tempo"
Inter, sorride Esposito: a Bodo segna un gol (quasi) storico, è dietro solo a Martins... Inter, sorride Esposito: a Bodo segna un gol (quasi) storico, è dietro solo a Martins
Ranking UEFA per il 5° posto in Champions League: continuano le difficoltà dell'Italia... Ranking UEFA per il 5° posto in Champions League: continuano le difficoltà dell'Italia
Inter, Chivu: "Perdiamo anche Lautaro, penso sia un infortunio abbastanza serio" Inter, Chivu: "Perdiamo anche Lautaro, penso sia un infortunio abbastanza serio"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Lutto nel mondo del calcio: trovato senza vita l'ex Cesena e Novara Christian Jidayi
4 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
5 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Immagine top news n.1 Classifica Serie A, la fuga dell'Inter resta chiara. Il Como riprende l'Atalanta
Immagine top news n.2 Disfatta totale in Champions League. L'incubo zero italiane agli ottavi di finale è dietro l'angolo
Immagine top news n.3 Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1
Immagine top news n.4 Il Milan sbatte sul Como, al Meazza (e non a Perth) finisce 1-1. Per la gioia dell'Inter
Immagine top news n.5 Marotta: "Chiudiamo la pagina amara di Inter-Juventus, c'è la Champions League"
Immagine top news n.6 Bologna, Italiano: "Dobbiamo adattarci all'ambiente e al terreno, vogliamo passare il turno"
Immagine top news n.7 Fiorentina, Vanoli: "Conosciamo la nostra situazione in campionato, ma in Polonia per vincere"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Costacurta: "Non voglio difendere l'Inter, ma quello visto in Norvegia non è calcio"
Immagine news Serie A n.2 Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu non lascia speranze: "Lautaro si è fatto male, non lo avremo per un po' di tempo"
Immagine news Serie A n.4 Inter, sorride solo Esposito: a Bodo segna un gol (quasi) storico, è dietro solo a Martins
Immagine news Serie A n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions League: continuano le difficoltà dell'Italia
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "Perdiamo anche Lautaro, penso sia un infortunio abbastanza serio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Viti è tornato in gruppo. Ma al rientro dal campo ha trovato la casa svaligiata dai ladri
Immagine news Serie B n.2 Samp, Esposito, Viti e Depaoli tornano in gruppo. Si ferma Hadzikadunic: sintomi influenzali
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Catanzaro, da Chiappella ad Aquilani: Tirelli racconta i due allenatori
Immagine news Serie B n.4 Un 50° dolceamaro per Guido Pagliuca: nel giorno del compleanno sfuma il ritorno in panchina
Immagine news Serie B n.5 Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"
Immagine news Serie B n.6 Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: il Catania batte il Trapani. La classifica aggiornata
Immagine news Serie C n.2 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: all'intervallo Catania avanti 2-0 sul Trapani
Immagine news Serie C n.3 Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Immagine news Serie C n.4 Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Immagine news Serie C n.5 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, la sfortuna del calciomercato: si ferma Ionita. Per lui lesione parziale del bicipite
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV