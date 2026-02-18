Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1

Al Bodo/Glimt bisogna sempre fare attenzione. Non è un caso che quest'anno in Norvegia sia caduto anche il Manchester City. E ora la formazione di Knutsen aggiunge una terza big alla sua collezione, confermandosi ammazza-grandi. Dopo un primo tempo equilibrato, con gol di Fet e Pio Esposito, nella ripresa l'Inter naufraga e si arrende alla sconfitta: finisce 3-1 per i padroni di casa, con l'ex Milan Hauge e Hogh a trafiggere Sommer nella ripresa. E a rendere complicata ora la qualificazione agli ottavi di finale di Champions Legue per i nerazzurri, a cui al ritorno servirà una gran prova per ribaltare le due reti di svantaggio.

Chivu, quante novità

Nel freddo di Bodo Chivu sceglie una formazione con diverse novità, concedendo un turno di riposo a Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Dimarco e Thuram e rilanciando Acerbi, Darmian, Barella (in regia, con Sucic e Mkhitaryan mezzali), Carlos Augusto ed Esposito. Per il Bodo, invece, formazione-tipo e si vede subito, perché l'avvio di partita è più a marca norvegese che nerazzurra, almeno dal punto di vista del predominio territoriale. Anche se l'azione più pericoloso nella prima fase è di Lautaro, chiuso bene dalla difesa al momento del tiro. Per la prima parte, comunque, regna l'equilibrio.

Esposito risponde a Fet, tutto in dieci minuti

Poi, però, dopo una bella azione passa il Bodo grazie all'ottima finalizzazione di Fet al 20': Bjorkan avvia l'azione, rifinita alla perfezione da Evjen e Hogh: colpo di tacco smarcante del centravanti per l'inserimento vincente del numero 19 a segno col destro. Uno schiaffo forte in faccia all'Inter. Che però, forse proprio per questo schiaffo, comincia a reagire. Darmian colpisce un palo al 26' con un destro da posizione defilata. Due minuti più tardi Barella si divora il pari da ottima posizione, calciando male. Ma di minuti ne passano altri due e l'1-1 arriva: cross di Barella verso il secondo palo, rimpallo favorevole a Esposito, molto bravo e lesto a calciare in girata con gran velocità; gol convalidato dopo un check per un tocco di mano dello stesso Esposito. Nel finale di frazione ci provano ancora Darmian e Carlos Augusto, uno murato e l'altro di poco fuori. E così il primo tempo si chiude sull'1-1.

L'Inter affonda nella ripresa

Chiusi i primi 45' in crescita, l'Inter conferma le buone sensazioni anche a inizio secondo tempo, colpendo un palo con Lautaro e rendendosi ancora pericolosa con Carlos Augusto. Sembra l'inizio di una seconda frazione di gioco che possa dare un vantaggio ai nerazzurri in vista del ritorno, invece accade esattamente il contrario. E cioè succede che la squadra di Chivu comincia a sbagliare troppo, quella di Knutsen al contempo prende coraggio, ancor di più dopo l'uscita di scena di Lautaro per un problemino al polpaccio. Così, nel giro di tre minuti, arriva un uno-due micidiale: al 61' l'ex Milan Hauge riceve da Hogh ed esplode un sinistro imprendibile per Sommer, poi al 64' una bella azione corale del Bodo viene finalizzata al meglio da Hogh per il 3-1. Chivu cerca una sveglia e, dopo Thuram, manda in campo anche Bonny, Zielinski e Luis Henrique. Ma cambia poco. I vice-campioni d'Italia si fanno vedere giusto con un tiro alto di Thuram e un cross insidioso di Sucic. Poi stop, fine delle trasmissioni. Nel finale il Bodo gestisce, l'Inter prova a lanciarsi per l'assedio conclusivo, senza però i risultati sperati. A Bodo finisce 3-1 per i padroni di casa e ai nerazzurri servirà una gran prova al ritorno per ribaltare le cose.