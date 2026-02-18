Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: il Catania batte il Trapani. La classifica aggiornata

Nonostante la 27ª giornata del campionato si sia conclusa lunedì, nella serata odierna è tornata in campo la Serie C, con il recupero del 25° turno del Girone C tra Catania e Trapani, allora rinviato per i festeggiamenti di Sant'Agata, patrono della città della compagine rossazzurra: la sfida ha preso il via al 'Massimino' alle ore 20:30, e si è da poco conclusa. Con la vittoria della formazione di casa, che ha chiuso la gara sul 4-0 dopo il doppio vantaggio maturato già nel primo tempo.

Ricordiamo che a sbloccare la gara è stata l'autorete di Pirrello al 22', mentre al 36' è arrivato il raddoppio firmato Pieraccini, con Jimenez che al 73' ha siglato il terzo gol finalizzando sul cross basso del neo-entrato Ponsi. A chiudere i conti, la rete di Casasola all'82' (CLICCA QUI per il live match).

Di seguito, anche la graduatoria finora maturata nel raggruppamento dove militano le due formazioni siciliane:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Per cronaca, anche le graduatorie degli altri due raggruppamenti

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 37, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 31*, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva