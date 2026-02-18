Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Sono Real Madrid e Arsenal le prime due squadre che staccano il pass per i quarti di finale dove si troveranno impegnati in due derby molto sentiti: le madrilene infatti daranno vita al Clasico contro il Barcellona, una delle favorite al titolo finale, mentre le campionesse in carica se la vedranno con le concittadine del Chelsea. Nelle gare dei play off tutto facile per entrambe: le spagnole si impongono 2-0 sul Paris FC già battuto all'andata per 3-2, mentre le Gunners trascinate dalla solita Alessia Russo, doppietta, vincono in casa 3-1 sull'OH Leuven già sconfitto 4-0 all'andata.
Domani chiuderà il quadro degli spareggi la Juventus, impegnata in casa contro il Wolfsburg dopo il 2-2 dell'andata, e il Manchester United che in casa sfiderà l'Atletico Madrid dopo essersi imposto per 3-0 in Spagna.
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid-Paris FC 2-0
54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala
Arsenal-OH Leuven 3-1
23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona
Giovedì 19 febbraio
Juventus-Wolfsburg 18:45
Manchester United-Atletico Madrid 21:00
Gare d’andata
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Wolfsburg-Juventus 2-2
6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)
Atletico Madrid-Manchester United 0-3
3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Real Madrid vs Barcellona
Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione