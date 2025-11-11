TMW Comolli: "Spalletti? Felici di averlo alla Juve. Una mente creativa, guardate la mossa Koopmeiners"

"Ringrazio John Elkann per l’opportunità di poter gestire questa società". A parlare così è Damien Comolli, in occasione dell'incontro odierno con i media che si è tenuto all'Allianz Stadium, dopo la sua nomina ad amministratore delegato della Juventus. Il dirigente ha parlato a 360° del mondo bianconero toccando numerosi temi, dalla sostenibilità finanziaria alle strategie per il presente e futuro, senza dimenticare le questioni legate al campo (qui le dichiarazioni integrali).

Tra questi, ha avuto spazio anche il tema relativo a Luciano Spalletti, con Comolli che di fatto ha lodato il nuovo allenatore bianconero: “Siamo contenti di averlo. Una mente creativa per il calcio, coraggiosa e audace quando per esempio decide di mettere Koopmeiners in difesa. Ha creato qualcosa di nuovo e sono lieto di averlo a bordo".

Come è stato accolto dal calcio italiano? "Penso che il calcio italiano abbia molti asset. La passione, la community. Ho visto che avevamo 1,2 milioni di persone che ci hanno guardato contro il Torino quindi lo standard è elevato. La passione italiana per il calcio è enorme, bisogna avere degli stadi validi. Questo è il problema principale, se ci fossero 10 stadi come questo la situazione sarebbe diversa. Penso che adesso la Premier League sia su un altro pianeta, ci sono Barcellona e Real che sono simili. Fino ad ora ho partecipato ad un’assemblea della Lega, ho incontrato il presidente della Figc, della Lega, il CEO della Lega, Abbiamo ottime relazioni e siamo molto lieti che Giorgio Chiellini sia stato eletto e si occupi delle relazioni con le istituzioni siamo in mani valide, quelle di Giorgio".