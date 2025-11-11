Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha concesso ben quattro giorni di riposo dopo il pareggio nel derby. Chi non è partito con le rispettive nazionale si ritroveranno alla Continassa giovedi, dove inizieranno la preparazione in vista della trasferta di Firenze: lo fa sapere BianconeraNews.

Il tecnico ha lasciato liberi i calciatori che vengono da una serie di partite importanti e dure e anche da settimane impegnative a livello mentale visto il cambio di guida tecnica. Questi giorni saranno importanti per ricaricare soprattutto la mente dei ragazzi, che dovranno affrontare un lungo ciclo di impegni che dovranno riportare la Juve verso le zone nobili delle classifiche di campionato e Champions League.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, intanto è ben indirizzato il recupero di Lloyd Kelly, che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione con Igor Tudor e ora vuole giocarsi un posto nella difesa a 4 di Spalletti. Un discorso simile può essere fatto anche per Juan Cabal, che sta accarezzando l'idea di rientrare in gruppo in questi giorni, per poi candidarsi a tornare nella lista dei convocati.