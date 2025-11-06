Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conference League, tre squadre a punteggio pieno. Jovic evita all'AEK la figuraccia

Conference League, tre squadre a punteggio pieno. Jovic evita all'AEK la figuracciaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:56Serie A
Gaetano Mocciaro

Di seguito i risultati delle partite delle 18.45 di Conference League. Tre squadre al momento al comando a punteggio pieno: il Mainz che ha battuto la Fiorentina all'ultimo secondo, il Celje che ha vinto anch'esso in rimonta contro il Legia e il Samsunspor che ha avuto vita facile contro i maltesi dell'Hamrun Spartans, allenati da Giacomo Modica. Luka Jovic evita all'AEK Atene un'umiliante sconfitta in casa contro i modesti irlandesi dello Shamrock Rovers. Di seguito tutti i risultati:

AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1
21' rig. Burke (S), 86' rig. Jovic (A)

AEK Larnaca - Aberdeen 0-0

Celje - Legia Varsavia 2-1
17' Urbanski (L), 72' Iosifov (C), 77' Karnicik (C)

KuPS - Slovan Bratislava 3-1
3' Marcelli (S), 41' Antwi (K), 48' Pennanen (K), 81' Oksanen (K)

Mainz - Fiorentina 2-1
16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90' +5 Lee Jae-Sung (M)

Noah - Sigma Olomouc 1-2
10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)

Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
18' Holse, 58' Kilinc, 77' Marius

Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
28' Bondarenko, 66' Kaua Elias

Sparta Praga - Rakow 0-0

Articoli correlati
Jovic all'AEK: inizio boom, finale super prima della pausa. In mezzo tante perplessità... Jovic all'AEK: inizio boom, finale super prima della pausa. In mezzo tante perplessità
Montagne russe Jovic: 100 giorni fa sembrava scontato il rinnovo, ora l'AEK Atene... Montagne russe Jovic: 100 giorni fa sembrava scontato il rinnovo, ora l'AEK Atene
Jovic riparte dalla Grecia: l'ex attaccante del Milan ha firmato con l'AEK Atene Jovic riparte dalla Grecia: l'ex attaccante del Milan ha firmato con l'AEK Atene
Altre notizie Serie A
Regna il nervosismo al Dall'Ara: Bologna in dieci uomini, 0-0 con il Brann all'intervallo... Regna il nervosismo al Dall'Ara: Bologna in dieci uomini, 0-0 con il Brann all'intervallo
Soulé-Pellegrini, la Gasperini vola coi trequartisti in Scozia: Rangers-Roma 0-2... Soulé-Pellegrini, la Gasperini vola coi trequartisti in Scozia: Rangers-Roma 0-2 all'intervallo
Fiorentina, Fortini: "Brutto momento, ma ne usciremo. A Genova come una finale" Fiorentina, Fortini: "Brutto momento, ma ne usciremo. A Genova come una finale"
Assist di Dovbyk, destro chirurgico di Pellegrini: la Roma raddoppia a Glasgow Assist di Dovbyk, destro chirurgico di Pellegrini: la Roma raddoppia a Glasgow
Udogie aggredito a Londra, la sua vecchia agenzia: "Affetto e solidarietà a Destiny"... Udogie aggredito a Londra, la sua vecchia agenzia: "Affetto e solidarietà a Destiny"
Il Galatasaray riavvia i contatti per Pavlovic: il Milan ha già preso una decisione... Il Galatasaray riavvia i contatti per Pavlovic: il Milan ha già preso una decisione
Bologna in dieci uomini a metà primo tempo: sullo 0-0 col Brann, espulso Lykogiannis... Bologna in dieci uomini a metà primo tempo: sullo 0-0 col Brann, espulso Lykogiannis
Fiorentina, Galloppa: "C'è voglia di reagire, ma in 2 giorni era difficile chiedere... Fiorentina, Galloppa: "C'è voglia di reagire, ma in 2 giorni era difficile chiedere di più"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
5 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mainz-Fiorentina 2-1, le pagelle: Kean, ingresso inaccettabile. Piccoli troppo sprecone
Immagine top news n.1 La Fiorentina illude per un'ora e poi si scioglie: battuta 2-1 in rimonta contro il Mainz
Immagine top news n.2 Milan, Scaroni: "San Siro bocciato dalla UEFA per gli Europei, un nuovo stadio è necessario"
Immagine top news n.3 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.4 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.5 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.6 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.7 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 21: l'Aston Villa la sblocca nel recupero
Immagine news Serie A n.2 I due più pagati in estate della Fiorentina in chiaroscuro: si sblocca Sohm, rimandato Piccoli
Immagine news Serie A n.3 Regna il nervosismo al Dall'Ara: Bologna in dieci uomini, 0-0 con il Brann all'intervallo
Immagine news Serie A n.4 Soulé-Pellegrini, la Gasperini vola coi trequartisti in Scozia: Rangers-Roma 0-2 all'intervallo
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Fortini: "Brutto momento, ma ne usciremo. A Genova come una finale"
Immagine news Serie A n.6 Assist di Dovbyk, destro chirurgico di Pellegrini: la Roma raddoppia a Glasgow
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, la stagione di Klinsmann non è passata inosservata: convocato dagli USA
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.5 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.6 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, accordo preliminare per la cessione del club al gruppo di Di Matteo
Immagine news Serie C n.2 Catania, stagione finita per Adrijan Chilafi: lesione al crociato anteriore destro
Immagine news Serie C n.3 Trapani deferito, il presidente Antonini: "Si chiuderà con un nulla di fatto, ne siamo certi"
Immagine news Serie C n.4 Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini
Immagine news Serie C n.5 Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?