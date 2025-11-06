Conference League, tre squadre a punteggio pieno. Jovic evita all'AEK la figuraccia

Di seguito i risultati delle partite delle 18.45 di Conference League. Tre squadre al momento al comando a punteggio pieno: il Mainz che ha battuto la Fiorentina all'ultimo secondo, il Celje che ha vinto anch'esso in rimonta contro il Legia e il Samsunspor che ha avuto vita facile contro i maltesi dell'Hamrun Spartans, allenati da Giacomo Modica. Luka Jovic evita all'AEK Atene un'umiliante sconfitta in casa contro i modesti irlandesi dello Shamrock Rovers. Di seguito tutti i risultati:

AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1

21' rig. Burke (S), 86' rig. Jovic (A)

AEK Larnaca - Aberdeen 0-0

Celje - Legia Varsavia 2-1

17' Urbanski (L), 72' Iosifov (C), 77' Karnicik (C)

KuPS - Slovan Bratislava 3-1

3' Marcelli (S), 41' Antwi (K), 48' Pennanen (K), 81' Oksanen (K)

Mainz - Fiorentina 2-1

16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90' +5 Lee Jae-Sung (M)

Noah - Sigma Olomouc 1-2

10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)

Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0

18' Holse, 58' Kilinc, 77' Marius

Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0

28' Bondarenko, 66' Kaua Elias

Sparta Praga - Rakow 0-0