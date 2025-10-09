Jovic all'AEK: inizio boom, finale super prima della pausa. In mezzo tante perplessità

Il buon finale di stagione col Milan non è bastato a Luka Jovic per restare in rossonero. Dopo 3 anni comprensivi anche di una stagione alla Fiorentina, il suo tempo in Italia è finito e la sua nuova avventura è in Grecia, all'AEK Atene allenato dal connazionale Marko Nikolic. Ma come sta andando il serbo?

Giudizio inevitabilmente sospeso. Pochi gol e non sempre titolare, anzi. Solamente 3 partite dall'inizio con le cose migliori viste a partita in corso. Inizio promettente, col gol all'esordio contro l'Aris Limassol ai preliminari di Conference League, rete pesante poiché arrivata ai tempi supplementari e che ha chiuso il discorso qualificazione. Poi ha inanellato una serie di prestazioni mediocri e sono stati sollevati dubbi anche sulla condizione fisica, considerato che si è presentato anche con qualche kilo extra.

Tuttavia prima della pausa nazionali ha sfornato un prestazione eccellente, sul campo del Kifisias: partito dalla panchina, entra a inizio ripresa con la squadra sotto di due reti. Risultato, segna il 2-2 e firma l'assist per il sorpasso. Tutto questo con la sua squadra in dieci. Di fatto una partita dove ha spostato gli equilibri e che può essere l'inizio di qualcosa di bello.

La prova del nove arriverà al ritorno dalla settimana internazionale, con l'AEK che sfiderà prima il PAOK Salonicco e poi l'Olympiacos. Con in mezzo una partita già decisiva in Conference League contro l'Aberdeen. Se in condizione, uno come Luka Jovic nel campionato serbo è un lusso.

LUKA JOVIC - AEK ATENE

Presenze: 9

Da titolare: 3

Reti: 2

Assist: 1