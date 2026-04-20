Confronto Lukaku-Napoli, Ausilio su Bastoni al Barcellona: le top news delle 18

Romelu Lukaku e il Napoli sono tornati oggi a parlarsi, a interloquire e confrontarsi, dopo il mancato rientro del centravanti dal Belgio, e questa è già una notizia. L'aggiornamento delle ultime ore racconta infatti di un incontro andato in scena a Castel Volturno, dal clima disteso e con la volontà di tutte le parti coinvolte di mettere la parola fine sulla vicenda. Parole dirette e senza filtri, ma sempre nel segno della collaborazione. E c'è un accordo interno, una soluzione condivisa che permetterà nel caso al centravanti di mettersi in condizione per il Mondiale da giocare con il Belgio. E che lo vedrà tornare di nuovo nel paese natale.

Intanto Giovanni Malagò è tornato di nuovo nei corridoi di Lega Serie A, dalle società che a maggioranza quasi assoluta (e pare che anche la Lazio, unica vera fazione all'opposizione, si stia convincendo) lo hanno indicato come il loro candidato preferito per correre alla presidenza della FIGC. Dopo aver ricordato come attenda ulteriori dialoghi prima di candidarsi, ha detto: "Voglio ringraziare la Lega, per come sono stato accolto: un'atmosfera eccezionale. Penso che il calcio debba mettere da parte i personalismi, sotto il prodotto dell'immagine si deve mettere in condizione di meritare d'essere considerato in modo diverso a livello istituzionale, come mi sembra si sia dimostrato per altre discipline sportive".

Tanti ospiti al premio Inside The Sport 2026 a Coverciano. Tra questi anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che ha colto l'occasione per parlare del futuro di Bastoni, accostato anche al Barcellona: "Ha un contratto con l'Inter e ad oggi non penso ci siano situazioni tali da fare pensare ad un Bastoni lontano dall'Inter". E ha poi aggiunto, a proposito delle voci in direzione Spagna: "Quello che dicono non lo so. So che noi siamo contenti di Bastoni, siamo contenti di quello che ha dato all'Inter e sono sicuro che Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Poi se c'è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono... Devono fare questo e non parlare".

C'era anche Roberto Mancini. L'ex ct e attuale allenatore dell'Al Sadd ha preferito glissare sul suo possibile ritorno da selezionatore azzurro. In generale sulle fatiche del nostro calcio, ha invece detto: "Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, ma questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare".