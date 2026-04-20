Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Confronto Lukaku-Napoli, Ausilio su Bastoni al Barcellona: le top news delle 18

Confronto Lukaku-Napoli, Ausilio su Bastoni al Barcellona: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 18:00Serie A
Dimitri Conti

Romelu Lukaku e il Napoli sono tornati oggi a parlarsi, a interloquire e confrontarsi, dopo il mancato rientro del centravanti dal Belgio, e questa è già una notizia. L'aggiornamento delle ultime ore racconta infatti di un incontro andato in scena a Castel Volturno, dal clima disteso e con la volontà di tutte le parti coinvolte di mettere la parola fine sulla vicenda. Parole dirette e senza filtri, ma sempre nel segno della collaborazione. E c'è un accordo interno, una soluzione condivisa che permetterà nel caso al centravanti di mettersi in condizione per il Mondiale da giocare con il Belgio. E che lo vedrà tornare di nuovo nel paese natale.

Intanto Giovanni Malagò è tornato di nuovo nei corridoi di Lega Serie A, dalle società che a maggioranza quasi assoluta (e pare che anche la Lazio, unica vera fazione all'opposizione, si stia convincendo) lo hanno indicato come il loro candidato preferito per correre alla presidenza della FIGC. Dopo aver ricordato come attenda ulteriori dialoghi prima di candidarsi, ha detto: "Voglio ringraziare la Lega, per come sono stato accolto: un'atmosfera eccezionale. Penso che il calcio debba mettere da parte i personalismi, sotto il prodotto dell'immagine si deve mettere in condizione di meritare d'essere considerato in modo diverso a livello istituzionale, come mi sembra si sia dimostrato per altre discipline sportive".

Tanti ospiti al premio Inside The Sport 2026 a Coverciano. Tra questi anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che ha colto l'occasione per parlare del futuro di Bastoni, accostato anche al Barcellona: "Ha un contratto con l'Inter e ad oggi non penso ci siano situazioni tali da fare pensare ad un Bastoni lontano dall'Inter". E ha poi aggiunto, a proposito delle voci in direzione Spagna: "Quello che dicono non lo so. So che noi siamo contenti di Bastoni, siamo contenti di quello che ha dato all'Inter e sono sicuro che Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Poi se c'è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono... Devono fare questo e non parlare".

C'era anche Roberto Mancini. L'ex ct e attuale allenatore dell'Al Sadd ha preferito glissare sul suo possibile ritorno da selezionatore azzurro. In generale sulle fatiche del nostro calcio, ha invece detto: "Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, ma questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare".

Articoli correlati
Siparietto Malagò-Simonelli: "19 squadre salgono a 19.5". Il retroscena su Lotito... Siparietto Malagò-Simonelli: "19 squadre salgono a 19.5". Il retroscena su Lotito
Bonucci suggerisce un nome come ct dell'Italia: "Guardiola porterebbe a un cambio... Bonucci suggerisce un nome come ct dell'Italia: "Guardiola porterebbe a un cambio netto"
Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli... Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibili
Altre notizie Serie A
Petrachi: "Roma ambiente un po' particolare, ma piazza importante. Merita chiarezza"... TMWPetrachi: "Roma ambiente un po' particolare, ma piazza importante. Merita chiarezza"
Paredes chiama Dybala al Boca: "Ne parlo con lui perché ha volta voglia di venire... Paredes chiama Dybala al Boca: "Ne parlo con lui perché ha volta voglia di venire qui"
Italia, Bonucci è rimasto nonostante gli addii di Gattuso e Buffon. E spiega la scelta... Italia, Bonucci è rimasto nonostante gli addii di Gattuso e Buffon. E spiega la scelta
Siparietto Malagò-Simonelli: "19 squadre salgono a 19.5". Il retroscena su Lotito... TMWSiparietto Malagò-Simonelli: "19 squadre salgono a 19.5". Il retroscena su Lotito
Bonucci suggerisce un nome come ct dell'Italia: "Guardiola porterebbe a un cambio... Bonucci suggerisce un nome come ct dell'Italia: "Guardiola porterebbe a un cambio netto"
Torino, Petrachi sul futuro: "Stiamo valutando D'Aversa. Capiamo che stagione vogliamo... TMWTorino, Petrachi sul futuro: "Stiamo valutando D'Aversa. Capiamo che stagione vogliamo fare"
L'agente di Politano e Di Lorenzo: "Saranno pilastri del Napoli ancora per diversi... TMWL'agente di Politano e Di Lorenzo: "Saranno pilastri del Napoli ancora per diversi anni"
Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli... TMWInter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibili
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Ct Nazionale? Leggo 6-7 nomi e ancora non so nemmeno se mi candiderò"
Immagine top news n.1 Barcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri numeri di telefono"
Immagine top news n.2 Mancini: "Io di nuovo ct? Prossima domanda. L'Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni"
Immagine top news n.3 Malagò è arrivato in Lega Calcio. A breve l'incontro con le venti società di Serie A
Immagine top news n.4 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.5 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine top news n.6 Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"
Immagine top news n.7 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.2 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.3 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.4 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Pellegatti: "Milan, non avrà divertito Allegri ma ha 18 squadre dietro..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Malagò: "Le richieste della Serie A? Non tutti la vedono allo stesso modo". Oggi pochi temi concreti
Immagine news Serie A n.2 Petrachi: "Roma ambiente un po' particolare, ma piazza importante. Merita chiarezza"
Immagine news Serie A n.3 Paredes chiama Dybala al Boca: "Ne parlo con lui perché ha volta voglia di venire qui"
Immagine news Serie A n.4 Italia, Bonucci è rimasto nonostante gli addii di Gattuso e Buffon. E spiega la scelta
Immagine news Serie A n.5 Siparietto Malagò-Simonelli: "19 squadre salgono a 19.5". Il retroscena su Lotito
Immagine news Serie A n.6 Bonucci suggerisce un nome come ct dell'Italia: "Guardiola porterebbe a un cambio netto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 35ª giornata: Svoboda si avvicina a Tiritiello
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Klinsmann: frattura cervicale. Ranocchia: "Forza Jonathan, ti auguro il meglio"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori portieri dopo la 35ª giornata: Joronen stabile anche senza giocare
Immagine news Serie B n.4 34 DASPO, 134 anni totali: provvedimenti per gli ultras del Catanzaro dopo Cesena
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori giocatori dopo la 35ª giornata: Ghedjemis allunga in solitaria
Immagine news Serie B n.6 Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò stabile in vetta. Palumbo insegue
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Massi sul caso Ternana: "Diffida alla FIGC. Informato Abodi"
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, Troise: "Un piccolo miracolo sportivo, orgoglio per questa impresa"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, la nota del club dopo l'invasione di campo di ieri: "Distanze da atti di violenza"
Immagine news Serie C n.5 Barletta, il sindaco si scusa con i tifosi del Bari: "Sarò il primo a gioire in caso di salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Pellizzari operato per un'ernia inguinale. Stagione praticamente finita
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?