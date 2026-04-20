TMW Oggi incontro Malagò-Bedin, domani Marani vede l'ex CONI e Abete: le prossime tappe

Prima l’incontro con i club della Serie A, poi un breve vis-a-vis con Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B. La giornata di Giovanni Malagò, candidato in pectore alla presidenza della FIGC (ma deve ancora sciogliere la riserva), si è svolta così.

Dopo aver visto le società del massimo campionato, che l’hanno indicato quasi all’unanimità, l’ex numero uno del CONI ha infatti visto il numero uno del campionato cadetto: un incontro informale, legato più che altro alla presenza negli uffici di Via Rosellini. La Serie B - che vale il 6% a livello federale - è del resto impegnata nel suo programma di stesura di un programma di priorità da sottoporre ai candidati, e solo dopo entrerà nel pratico.

Avverrà domani, invece, l’incontro tra lo stesso Malagò e Matteo Marani, presidente della Lega Pro: i due si vedranno subito dopo pranzo, in mattinata Marani vedrà anche Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sceso in campo per fronteggiare Malagò sui contenuti. Poi, nella giornata di mercoledì ("entro fine settimana", ha detto in conferenza), Malagò vedrà nuovamente assocalciatori e assoallenatori, nelle persone dei rispettivi presidenti Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, dopo il primo round positivo della scorsa settimana. È ancora da programmare, invece, l’incontro con lo stesso Abete, che rappresenterà la chiusura del cerchio. Solo a quel punto sarà chiaro se Malagò scioglierà la riserva o meno. Anche se filtra grande ottimismo in tal senso.

La conferenza stampa di Malagò.