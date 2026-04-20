La Roma è tornata ad allenarsi: Koné, Dybala e Wesley a parte, Soulé si è gestito

La Roma è tornata ad allenarsi dopo l'1-1 contro l'Atalanta che non ha comunque compromesso del tutto la corsa a un posto nella prossima Champions League. Gian Piero Gasperini non ha ricevuto bellissime notizie dalla seduta odierna, visto che, come riportato da VoceGiallorossa.it, Manu Kone, Wesley e Paulo Dybala hanno proseguito la loro tabella personalizzata, alternando il lavoro atletico a quello con il pallone.

Matias Soule non è invece ancora al top e quindi si è gestito, iniziando con il resto del gruppo, ma proseguendo da solo. L'argentino non sembra comunque preoccupare in vista del match contro il Bologna, nel quale il tecnico spera di avere almeno un altro degli indisponibili. I prossimi giorni chiariranno quali saranno le chance per i tre attualmente ai box di essere della partita. Desta particolare attenzione il caso di Wesley, al centro dei dibattiti nell'ultimo periodo.