TMW Abodi: "Il presidente FIGC faccia ciò che non è stato fatto con il 98,7% del consenso"

Nel lungo intervento a margine del progetto "Sport Missione Comune 2026", Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha parlato anche dell'eventualità che la FIGC possa essere commissariata: "È una facoltà che è nelle disponibilità del presidente del CONI, sarà il CONI stesso a valutare se ci siano o meno i presupposti, c'è una data per le elezioni… Io ho i miei convincimenti, a me interessa non tanto chi sarà il prossimo presidente, perché sarà eletto e andrà rispettata la volontà dell'assemblea, ma che sia in grado di fare quello che non è stato fatto con il 98,7% del consenso, cioè le riforme".

Oggi con il Team Italia sarete da Mattarella, un'occasione per vedere Malagò, il candidato alla presidenza della FIGC della Lega Serie A.

"Le immagini di Olimpiadi e Paralimpiadi sono ancora nei nostri occhi e non sono solo un elemento di gratificazione e di orgoglio, ma anche di stimolo per le cose che dobbiamo fare. Ho promesso loro che ci saremmo impegnati per allargare la base e scoprire altro talento che sicuramente c'è. Con Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni, lui è presidente della Fondazione Milano-Cortina, stiamo chiudendo il bilancio in modo positivo. Le scelte della Federcalcio dipendono dalle componenti della Federcalcio, ognuno fa il suo mestiere".

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