Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lumezzane, il ds Pesce: "La salvezza, per come eravamo partiti, non era scontata"

Lumezzane, il ds Pesce: "La salvezza, per come eravamo partiti, non era scontata"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
ieri alle 13:37Serie C
Daniel Uccellieri

Simone Pesce, direttore sportivo del Lumezzane, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con l'Union Brescia: "Sarà sicuramente una partita bella da giocare. Noi ci arriviamo in ottime condizioni sia dal punto di vista mentale che di classifica. Però ci tengo a dire una cosa: faccio pubblicamente i complimenti alla squadra perché la salvezza, per come eravamo partiti, non era affatto scontata. Faccio un applauso ai ragazzi, allo staff e a tutta la società, perché è stata dura ma sono stati davvero bravi”.

Le statistiche parlano di equilibrio, ma i valori delle rose?
“Le statistiche dicono questo, ma se guardiamo i valori il Brescia è superiore, inutile nasconderlo. Poi nel calcio conta anche il momento: se arrivi a una partita con entusiasmo e fiducia puoi giocartela. Noi sabato affronteremo una squadra costruita per obiettivi importanti, ma ce la giocheremo con rispetto e senza paura”.

Cosa servirà per fare risultato contro una squadra così?
“Servirà una grande partita di squadra. Affrontiamo un avversario con tanta qualità nei singoli, quindi dovremo rispondere con il collettivo. È proprio questa la nostra forza: più del singolo, oggi emerge il gruppo. Dovremo tenere standard altissimi, perché sarà una gara dura”.

Guardando alla stagione: si aspettava questo percorso dopo l’inizio complicato?
“Dopo quell’inizio shock ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno. Allenandoli quotidianamente percepivo che stava nascendo qualcosa. Abbiamo fatto una striscia di risultati importante e anche nel ritorno stiamo viaggiando a ritmi alti. Oggi siamo in zona playoff e i ragazzi ci credono: proveremo a centrare questo obiettivo".

Quanto è merito di Troise e della crescita della rosa?
“Il miglioramento è stato generale. Il mister ha fatto un ottimo lavoro, i giovani sono cresciuti molto – e la nostra rosa è composta in gran parte da ragazzi, alcuni alla prima esperienza tra i professionisti. Ma anche i giocatori più esperti stanno dando un contributo fondamentale, dentro e fuori dal campo. È stato un percorso di crescita collettivo".

Avete già parlato dei rinnovi, considerando le scadenze a fine stagione?
“No, non abbiamo fissato delle deadline. Stiamo facendo le nostre valutazioni, ci incontreremo a breve perché sono situazioni da definire. Tutto sarà fatto in linea con i programmi della società e con le aspettative dei diretti interessati”.

Possibile divieto di trasferta per i tifosi del Brescia: che ne pensa?
“Dal punto di vista sportivo è un peccato. Era una partita che tutti aspettavano e lo stadio sarebbe stato pieno. Spero lo sia comunque, ma lo spettacolo ne risentirà. Mi limito all’aspetto sportivo: è un rammarico”.

Sul tema pubblico: numeri ancora bassi. Può crescere con i risultati?
“Lo speriamo. Stiamo lavorando tanto sul territorio, con iniziative e presenza nel sociale, ma non è semplice. I numeri parlano chiaro: possiamo solo continuare a fare il massimo per coinvolgere la gente, poi però non possiamo obbligare nessuno a venire allo stadio”..

Avete fatto delle tabelle per i playoff?
“No, non ne abbiamo mai fatte. La vittoria dell’ultimo turno è stata importante, ora mancano tre partite e vogliamo fare il massimo. La squadra è dentro e vuole a tutti i costi raggiungere l'obiettivo".

Avete vinto quasi tutti i derby: è un segnale?
“Sicuramente è un motivo d’orgoglio. Sono partite sentite e averne vinti tre su quattro è importante per la società e per i ragazzi. Ora ne abbiamo un altro contro una squadra forte, ma ce lo giocheremo con la nostra identità e con tutte le nostre carte”.

Qual è la chiave di questo momento positivo?
“Lo spirito di gruppo. È la cosa che mi ha dato più soddisfazione: tutti si sentono partecipi. Quando vuoi raggiungere obiettivi importanti, oltre alla qualità, la differenza la fa proprio questo".

Articoli correlati
Lumezzane, Pesce sui rinnovi: “Valutazioni in corso, presto un confronto con squadra... Lumezzane, Pesce sui rinnovi: “Valutazioni in corso, presto un confronto con squadra e mister”
Lumezzane, Pesce su Mancini: "Alternativa ideale a Diodato che ha finito stagione"... Lumezzane, Pesce su Mancini: "Alternativa ideale a Diodato che ha finito stagione"
Lumezzane, Pesce: "In difesa e in attacco arriveranno due o tre innesti di esperienza"... Lumezzane, Pesce: "In difesa e in attacco arriveranno due o tre innesti di esperienza"
Altre notizie Serie C
Atalanta U23, Bocchetti: "Dura in 10 per 80', buono il pari con la Cavese. Puntiamo... Atalanta U23, Bocchetti: "Dura in 10 per 80', buono il pari con la Cavese. Puntiamo ai playoff"
Serie C, non si fanno male Atalanta U23 e Cavese: finisce 1-1 il recupero del Girone... Serie C, non si fanno male Atalanta U23 e Cavese: finisce 1-1 il recupero del Girone C
Salernitana, domani amichevole col San Vito Positano. Ma senza Berra: lesione al... Salernitana, domani amichevole col San Vito Positano. Ma senza Berra: lesione al bicipite
Trento, Tabbiani: "Ci siamo creati una bella classifica, e tutto adesso è nelle nostre... Trento, Tabbiani: "Ci siamo creati una bella classifica, e tutto adesso è nelle nostre mani"
Ternana ko contro la Juve NG, ma Fazio è chiaro: "L'obiettivo è sempre stato quello... Ternana ko contro la Juve NG, ma Fazio è chiaro: "L'obiettivo è sempre stato quello dei playoff"
Inter U23, Vecchi: "Fare più punti possibile per centrare i playoff: sarebbero grande... Inter U23, Vecchi: "Fare più punti possibile per centrare i playoff: sarebbero grande traguardo"
La Juventus NG conquista i playoff. Brambilla: "Grande risultato, merito dei ragazzi"... La Juventus NG conquista i playoff. Brambilla: "Grande risultato, merito dei ragazzi"
Benevento in B, lo storico ex Lucioni: "Floro Flores scelta visionaria di Vigorito"... Esclusiva TMWBenevento in B, lo storico ex Lucioni: "Floro Flores scelta visionaria di Vigorito"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Le verità di Gabriele Gravina: “Falsità per dare caccia ai colpevoli”. Il dossier del presidente
Immagine top news n.1 Non c'è due senza tre? L'Atletico sbanca Barcellona, più vicino a eliminarlo di nuovo
Immagine top news n.2 Atletico con un piede in semifinale, sbancata Barcellona. Cubarsì alla Bastoni, assist di Ruggeri
Immagine top news n.3 Champions, che dolore per il Liverpool: 2-0 dal PSG, Kvara in gol. Semifinale ipotecata?
Immagine top news n.4 Donnarumma: "Giorni tosti, ferito dalle voci: mai chiesti premi. È dura, ma l'Italia tornerà grande"
Immagine top news n.5 Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Immagine top news n.6 La Serie A vola a Perth: ufficializzate le partite di Inter, Juventus, Milan e Palermo
Immagine top news n.7 Il ct della Bosnia Barbarez: "Italia squadra seria, non ci ha sottovalutato a Zenica"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il tecnico per il dopo-Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Carnasciali: "Fiorentina, Paratici non può sbagliare il prossimo allenatore"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 8 aprile
Immagine news Serie A n.2 La Juventus spinge per Alisson, c'è il primo sì del portiere. Pronto un triennale
Immagine news Serie A n.3 Barcellona-Atletico 0-2, Alemany e il rosso a Cubarsi: "Ecco a cosa serve il VAR"
Immagine news Serie A n.4 PSG, 2 gol al Liverpool. Ma Hakimi scuote la testa: "Li abbiamo lasciati in vita..."
Immagine news Serie A n.5 Simeone, primo successo al Camp Nou: "Mica ero l'unico... Barça fortissimo, penso a Lamine"
Immagine news Serie A n.6 Atletico sbanca Camp Nou, Simeone: "Noi estremamente cinici. Barça la migliore d'Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora 5 finali"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Stillitano: "La pressione di non retrocedere porta i club a giocare con gente esperta"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie B
Immagine news Serie B n.4 Lucioni e la corsa alla Serie A: "Frosinone-Palermo è uno spartiacque fondamentale"
Immagine news Serie B n.5 Il Bari si prepara per il Monza: tabella di lavoro dedicato per De Pieri e Dickmann
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zuelli è sicuro: "Meritiamo ampiamente la B, ora non dobbiamo più porci limiti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23, Bocchetti: "Dura in 10 per 80', buono il pari con la Cavese. Puntiamo ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, non si fanno male Atalanta U23 e Cavese: finisce 1-1 il recupero del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, domani amichevole col San Vito Positano. Ma senza Berra: lesione al bicipite
Immagine news Serie C n.4 Trento, Tabbiani: "Ci siamo creati una bella classifica, e tutto adesso è nelle nostre mani"
Immagine news Serie C n.5 Ternana ko contro la Juve NG, ma Fazio è chiaro: "L'obiettivo è sempre stato quello dei playoff"
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Fare più punti possibile per centrare i playoff: sarebbero grande traguardo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…