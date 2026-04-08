Arsenal, occhi su Ramon: ma la clausola di riacquisto del Real Madrid complica tutto

L’Arsenal si prepara a duellare con il Chelsea per l’acquisto del 21enne difensore centrale del Como Jacobo Ramón nella prossima finestra estiva. I Gunners lo seguono come uno dei giovani centrali top da inserire nel progetto di Mikel Arteta, alla ricerca di rinforzi difensivi di prospettiva nonostante una sessione estiva che ha portato a Londra Hincapiè e Mosquera, scrive oggi CaughtOffside.

Mezza Premier in corsa per il centrale del Como

Ramón sta disputando un’ottima stagione in Serie A con il Como, che non a caso è la rivelazione del campionato italiano, attirando da mesi l’interesse di diversi club Premier (tra cui Chelsea, Liverpool, Tottenham e altri). L'Arsenal lo valuta come investimento a lungo termine, sfruttando il suo profilo fisico (1,96 m), la buona lettura del gioco e l’esperienza nel settore giovanile del Real Madrid.

I dettagli contrattuali dell'accordo con il Real frenano tutto

Tuttavia, c'è una complicazione non da poco: il Real Madrid ha una clausola di riacquisto intorno agli 8-9 milioni di euro e il 50% sulla plusvalenza futura, e al momento preferisce monitorarlo con l’idea di riportarlo a Madrid nel 2027 piuttosto che cederlo subito. Questo rende l’operazione complessa per l’Arsenal, che dovrebbe trattare sia con il Como che con i Blancos.