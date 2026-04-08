TMW Il grande rimpianto di Lucescu? Beneforti: "L'Inter. Ma una cosa di Moratti lo rincuorava"

Nel suo emozionante ricordo di Mircea Lucescu a TMW, il giornalista sportivo Claudio Beneforti, firma storica del Corriere dello Sport, ha anche rivelato quale fosse il principale rammarico del tecnico rumeno, scomparso nelle scorse ore a 80 anni.

Ha raccontato infatti Beneforti: "Si porterà nella tomba un grande rimpianto, che mi ha sempre confidato: di non aver fatto bene all'Inter, di non aver dimostrato lì la sua grande bravura. Si dispiaceva, perché Moratti era un gran signore. Ma c'era la consapevolezza che comunque Moratti avesse capito quanto valesse, nonostante la stagione sbagliata. E questo in fondo lo rincuorava".

In generale, poi, questo il ricordo di Lucescu del giornalista: "Oltre a essere un amico vero, Mircea è stato una persona meravigliosa. Più di un allenatore di calcio, di un maestro o di un professore: lo definirei un magnifico rettore del pallone, lo ha insegnato alla grande a tutto il mondo, per una vita. Ha allenato dappertutto, l'ho sentito per l'ultima volta a fine ottobre. Si giocava FCSB-Bologna di Europa League e lo chiamai per farmi raccontare la squadra rumena, lui che era tornato a fare il ct della Romania".

Per rileggere l'intervista integrale con Beneforti, in memoria di Lucescu, clicca qui