TMW Stavolta Italiano non direbbe no: è lui il grande favorito per il dopo Conte a Napoli

Dopo due stagioni e a un anno dalla naturale scadenza del contratto Antonio Conte potrebbe lasciare la guida del Napoli per tornare a ricoprire il ruolo di commissario tecnico. L'apertura al termine della gara vinta 1-0 contro il Milan che ha riportato i partenopei al secondo posto in classifica è arrivata direttamente dal manager leccese: "Fossi nel presidente della Federazione, metterei il mio nome tra il novero dei candidati. Conosco l'ambiente, ho fatto il CT per due anni. E' un motivo di lusinga ed è bello rappresentare il paese. Però conoscete la mia situazione, ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi confronterò col presidente De Laurentiis", ha detto. Sul tema un paio di giorni fa s'è espresso anche il numero uno del Napoli, ha detto che non si opporrebbe alla volontà di Conte dovesse il suo attuale allenatore decidere di tornare alla guida dell'Italia. "Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata". Ma a quel punto su chi andrebbe il Napoli?

Il grande favorito per l'eventuale dopo Conte sarebbe Vincenzo Italiano, tecnico già cercato in passato dai partenopei. L'attuale allenatore del Bologna che domani si giocherà il primo atto dei quarti di finale di Europa League al Dall'Ara contro l'Aston Villa lo scorso giugno - dopo aver vinto una storica Coppa Italia alla guida dei rossoblù - ricevette e poi successivamente rifiutò una proposta del Milan. Era la prima scelta di Tare ancor prima di Allegri, ma il manager nato a Karlsruhe dopo lunghe riflessioni decise di non cambiare. Di rinnovare col Bologna. Un 'no, grazie' che non verrà eventualmente replicato la prossima estate dovesse un'altra big bussare alla sua porta. Se a Napoli a giugno ci sarà davvero la necessità di sostituire Conte.

Un altro candidato emerso nelle ultime ore per la panchina del Napoli è Thiago Motta, altro allenatore che nel recente passato fu contattato da De Laurentiis. Sul tema però, ai microfoni di 'Radio TuttoNapoli', l'agente Dario Canovi è stato piuttosto netto: "Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto, e se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe avvisati".