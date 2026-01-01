Benevento, Floro Flores: "Emozione incredibile, vivere questo sogno è straordinario"

Grande emozione per Benevento e il suo tecnico Antonio Floro Flores, intervenuto durante la puntata di Ottogol il giorno dopo la vittoria del campionato e il ritorno in Serie B.

“Non dormo da ieri – ha raccontato Flores – è qualcosa che non avevo mai provato prima: è difficile da spiegare e da trasmettere, devo ancora metabolizzarlo. Le ultime settimane sono state dure, ma adesso mi godo questo momento straordinario”.

Il tecnico ha ripercorso il suo arrivo in prima squadra: “Il presidente, già dopo la partita con il Sorrento, mi chiese se me la sentissi. Poi il Benevento vinse a Foggia e pensai che il sogno fosse sfumato. Invece mi ha chiamato per incontrarci: abbiamo parlato di tante cose e gli ho detto che io vivo per questo. Avevo tanta paura, perché è un sogno troppo grande”.

Floro Flores ha spiegato il suo approccio umano e professionale: “Negli allenatori che ho avuto ho sempre cercato l’onestà: l’unico in cui l’ho trovata davvero è stato Zeman. Il calciatore viene spesso visto come un ignorante, ma io ho sempre cercato di lasciare qualcosa a tutti, anche a chi gioca meno. Non devo mai abbassare la testa davanti a nessuno. Oggi provo a fare con i miei ragazzi ciò che non è stato fatto con me. A volte sono anche loro amico: mi piace ridere e scherzare nello spogliatoio. Quello che si costruisce durante la settimana è ciò che poi porta alle vittorie”.

Infine, guardando al futuro: “La Serie B? Accetto qualsiasi sfida, sempre con l’obiettivo di vincere. I principi della società sono quelli che mi rispecchiano. Se dovessi continuare qui, affronterò tutto con lo stesso spirito di quando il presidente mi ha chiamato per la prima volta”.