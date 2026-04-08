Benevento, Vigorito: "Ho scelto di restare per tornare in B. Floro? Ha qualcosa di speciale"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha tracciato un bilancio appassionato della stagione appena conclusa, culminata con il ritorno in Serie B, sottolineando il senso di responsabilità che lo ha portato a rimanere nonostante le difficoltà del passato.

“Ero stato invitato ad andare via – ha raccontato a OttoChannel – ma io mi chiamo sempre Oreste Vigorito e ho detto che non sarei andato via finché non avessi fatto qualcosa per rimediare agli errori del passato. Avrei potuto anche perdere quest’anno, ma sono rimasto per senso di responsabilità. Siamo ripartiti da zero: 18 acquisti in un mese, uno staff tecnico completamente rinnovato, investimenti importanti su calciatori di valore. Questa società è un esempio, ed è per questo che dedico questo risultato prima di tutto a me stesso”.

Il presidente ha ringraziato in particolare l’ex allenatore Auteri, per il contributo nel liberare la società dalle problematiche pregresse: “La casa era crollata: nove persone su dieci sarebbero andate via. Io sono rimasto, per amore di questa città, dei tifosi, e di chi ama il calcio in silenzio, senza bisogno di apparire. Quando si sceglie di fare il leader, bisogna avere il coraggio di prendersi le colpe e anche i meriti. Io mi prendo il merito di essere rimasto, di aver investito, e di aver riportato questa squadra in Serie B”.

La scelta di Floro Flores

Dopo l’esonero di Auteri, la società ha valutato diversi allenatori. “Floro Flores si è occupato dei contatti e delle informazioni. Quando lo abbiamo visto lavorare con l’Under 17, aveva negli occhi qualcosa di speciale. Non ha chiesto soldi, così come ha fatto Caldirola: questo dimostra lo spirito del gruppo. Tra noi è stato amore a prima vista, e quando succede, funziona”.

Vigorito ha ricordato i momenti difficili degli ultimi anni, tra retrocessioni e cambi di organico: “Abbiamo attraversato tre anni difficili, che ci hanno logorato. Alcuni ci sono stati vicini, altri no. Adesso godiamoci questa categoria, che darà grande visibilità a livello nazionale”.

Lo sviluppo del settore giovanile

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza del progetto giovanile: “Questo era anche il sogno di Ciro: costruire qualcosa aiutando i ragazzi a trovare la propria strada. Purtroppo ci ha lasciato troppo presto, ma sono certo che sia ancora con noi e che continuerà ad accompagnarci. Questo progetto deve andare avanti, e la città lo ha capito”.

Politica dei prezzi e attenzione ai tifosi

“Quest’anno abbiamo proposto prezzi molto bassi. Ho grande rispetto per chi paga anche solo un euro, ma il calcio è uno spettacolo e ha un costo. Ho cercato in tutti i modi di portare le famiglie allo stadio. Anche il prossimo anno la società terrà conto delle esigenze di una città come Benevento”.

Ringraziamenti finali

Vigorito ha concluso con parole di gratitudine: “Imbriani è stato il primo allenatore dal settore giovanile. Il suo ricordo è sempre vivo, così come quello di Ciro. Stasera ci sentiamo forti, ci avete fatto capire che abbiamo fatto qualcosa di bello per tutti. Carli è l’elemento che unisce, ma soprattutto c’è un giovane allenatore che è venuto con la gioia del cuore. La stampa ci critica e ci incoraggia, a volte abbiamo delle discussioni, ma c’è una grande correttezza. Il Benevento è qualcosa da coltivare e da crescere”.