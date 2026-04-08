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Atalanta, ultime dall'allenamento: Scamacca in parte in gruppo, speranze per la Juventus
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Arrivano aggiornamento dall'allenamento di oggi dell'Atalanta, che si è svolto in tarda mattinata. Lavoro individuale per il difensore Isak Hien e per il portiere di riserva Francesco Rossi.
Una parentesi a parte la merita Gianluca Scamacca, che ha svolto parte del lavoro odierno con il gruppo. Il centravanti ha accorciato i tempi per il suo rientro in campo con l'Atalanta, ma mancando due sedute prima della Juventus non è detto che riesca a recuperare in tempo utile per la partita della New Balance Arena.
La speranza di Palladino e del suo staff è di avere Scamacca a disposizione per Atalanta-Juventus, ma si procederà giorno per giorno.
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