Coppa Italia, reso noto il tabellone degli ottavi: prima gara il 02/12, l'ultima il 27/01

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si comincia il 2 dicembre, con la sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Udinese e si finisce il 27 gennaio con la sfida del Franchi tra la Fiorentina ed il Como. Questo il tabellone ufficiale:

Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00

Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00

Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00

Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00

Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00

Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00

Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00