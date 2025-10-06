Coppa Italia, reso noto il tabellone degli ottavi: prima gara il 02/12, l'ultima il 27/01
TUTTO mercato WEB
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si comincia il 2 dicembre, con la sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Udinese e si finisce il 27 gennaio con la sfida del Franchi tra la Fiorentina ed il Como. Questo il tabellone ufficiale:
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Le più lette
2 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica