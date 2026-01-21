Corvino pesca dalla Svezia? Il Lecce ha presentato un'offerta per il centrale del Malmo Rösler

Il futuro di Colin Rosler, difensore norvegese del Malmo, potrebbe essere presto in Serie A visto che secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen è finito nel mirino del Lecce, che avrebbe già avviato contatti concreti per portarlo in Italia.

Se in un primo momento in Svezia si era parlato di un semplice interesse da parte del club salentino, adesso la situazione sarebbe ben più avanzata. Il Lecce, infatti, avrebbe già presentato un’offerta ufficiale per il centrale e le parti sarebbero attualmente impegnate in una trattativa reale e in fase di sviluppo.

Resta ora da capire se il negoziato arriverà a buon fine. Rösler, del resto, è da tempo al centro di diverse indiscrezioni di mercato: già la scorsa estate si era parlato di un possibile trasferimento in Inghilterra, con il Blackburn Rovers interessato, ma il Malmo aveva deciso di trattenerlo fino al termine della stagione.