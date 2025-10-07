Cremaschi: "Parma scelta migliore per me. Una chance che non potevo sprecare"

Benjamin Cremaschi è impegnato con gli USA U20 ai Mondiali di categoria e giovedì affronterà l'Italia negli ottavi di finale. Una gara speciale per lui perché le sue origini sono chiaramente quelle del Bel Paese e in estate è arrivato a Parma per continuare il suo processo di maturazione dopo gli anni vissuti al fianco di Messi e non solo all'Inter Miami. Alla CBS Sports Golazo America ha raccontato: "Va tutto bene. È stata una bella serata, quindi mi sono riposato. È andata bene, davvero. Con i ragazzi abbiamo sfruttato il tempo per stare insieme, anche per distrarci un po’. Quindi direi che è stato un buon inizio, per niente male. Abbiamo ottenuto i risultati che volevamo nella fase a gironi, e ora ovviamente stiamo pensando all’Italia".

Sulla fase a gironi: "Abbiamo fatto due ottime prestazioni che ci hanno messo in una posizione favorevole, dandoci un po’ di margine per sbagliare contro il Sudafrica. E abbiamo commesso quegli errori. Meglio farli adesso che più avanti. Quella partita è servita forse come uno schiaffo in faccia, un risveglio. Ora sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo imparare da questi piccoli dettagli e concentrarci su ciò che ci aspetta, continuare a lavorare come abbiamo fatto nelle prime due partite. Se lo facciamo, faremo molto bene contro l’Italia".

Sulla possibile vittoria ai Mondiali: "Sì, siamo sicuri di noi. L’idea è provare a vincere tutto. Arrivare ai quarti per noi sarebbe poco, sinceramente. Sappiamo che ci sono altre grandi squadre e nazioni forti, ma non ci sentiamo minacciati da nessuno. Sappiamo che ci sono squadre forti, ma chiunque venga, venga. Dobbiamo solo prepararci. Sentiamo di avere il controllo su come potrebbero andare le cose. Ma sì, ci sono ottime squadre, e noi stiamo facendo un buon lavoro. Alla fine si tratta solo di quei piccoli dettagli di cui parlavo prima".

Sulla scelta di andare al Parma: "È stato positivo. È stata un’opportunità arrivata alla fine del mercato, e ho pensato fosse la scelta migliore per me, una chance che non potevo lasciarmi sfuggire. Sono stato lì per due settimane prima di venire qui, e ho usato quel tempo per capire com’è la vita lì, ambientarmi con tutto ciò che è nuovo. È una buona transizione, c’è tanto da imparare e da crescere, ma se lavoro duro e rimango determinato, so che arriveranno buone opportunità e sono sicuro che le sfrutterò", le parole raccolte da ParmaLive.com.