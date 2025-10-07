TMW Radio L'osservatore Palma: "Parma, ottimo Mondiale U20 per Cremaschi"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'osservatore Marco Palma di tre giovani che si sono messi in evidenza nel Mondiale Under 20

Benja Cremaschi (02-03-2005) centrocampista centrale/mezzala americano del Parma. Origini italiane e argentine per questo elegante centrocampista nato a Miami. Ottimo nella costruzione dell’azione, dotato di grande tecnica e intelligenza tattica. Duttile, può agire sia da regista che da mezzala, ottima visone di gioco e contributo efficace sia in fase di costruzione che di interdizione. Cresciuto nel Miami dopo aver disputato un ottima stagione, nello scorso luglio è arrivato in prestito al Parma. Grande protagonista con la maglia degli USA al mondiale Under 20 in corso, ottime prestazioni e già 3 reti realizzate.

Somiglianza: Fabian Ruiz (PSG)

Valore di mercato: 8 milioni €

Ian Subiabre (01-01-2007), esterno d’attacco argentino, nuovo talento del settore giovanile del River Plate. Fantasia, dribbling, giocate, corsa e tanta tecnica, fanno di Subiabre un vero gioiello del calcio argentino. Protagonista con le giovanili del River Plate e con le selezioni nazionali dove sin da piccolissimo ha recitato un ruolo da attore principale. Duttile sul fronte d’attacco, dotato di grande mobilità e di un piede sinistro di alto livello che gli permette conclusioni e assist precisi. Al mondiale Under 20 in corso sta confermando le sue ottime capacità risultando uno dei migliori del torneo.

Somiglianza: Matias Soulè (Roma)

​​​​​​​Valore di mercato: 10 milioni €

Gilberto Mora (14-10-2008), trequartista/centrocampista messicano del Club Tijuana. Ragazzo giovanissimo e di grandissimo talento. Ambidestro ama giocare dietro le punte e inventare assist e giocate, bravissimo nella conclusione in porta e sempre molto lucido nella gestione della palla a dispetto della giovane età. Cresciuto nel Club Tijuana è arrivato prestissimo in prima squadra e ha esordito nel massimo campionato messicano non ancora sedicenne. Ha già 3 presenze con la nazionale maggiore con cui ha conquistato la Gold Cup 25. Al mondiale Under 20 sta facendo benissimo, anche 3 reti.

Somiglianza: Pedri (Barcellona)

Valore di mercato: 6 milioni €