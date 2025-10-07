Walukiewicz si presenta: "Avevo altre richieste ma credo nel progetto del Sassuolo"

Il difensore del Sassuolo Sebastian Walukiewicz ha rilasciato ai microfoni del canale ufficiale della società le sue prime parole da giocatore neroverdi: "Ho scelto Sassuolo perché credo in questo progetto. Avevo altre opzioni, ma ho parlato con la mia famiglia e il mio procuratore e abbiamo deciso che il Sassuolo era la scelta giusta per me".

Il rapporto con mister Grosso?

"Con mister Grosso abbiamo parlato di cosa ha bisogno. Nelle prime partite ho giocato come terzino. Naturalmente io sono un difensore centrale ma se il mister ha bisogno io sono sempre a disposizione".

Gli obiettivi?

"Spero che possiamo fare un grande campionato. Abbiamo iniziato male perché abbiamo perso le prime due partite ma il campionato è lungo, ci sono tanti giocatori nuovi e spero che troviamo la strada giusta. Possiamo fare ancora di più e spero che facciamo un grande campionato".

Il tuo arrivo in Italia?

"Quando sono arrivato in Italia non era facile perché ero giovane. Avevo 19 anni ed ero arrivato al Cagliari, una squadra con molta esperienza e i primi sei mesi sono stati in panchina ma non è mai facile. Piano piano ho lavorato e ho iniziato a giocare".

La tua partita del cuore?

"I primi sei mesi li ho fatti in panchina ma penso di aver lavorato bene. Ho poi debuttato contro la Juventus e, anche se abbiamo perso, ero felice per la prima partita in Serie A".

Hai giocato contro Cristiano Ronaldo.

"Ed è per questo che era un momento speciale".

La Nazionale?

"Il debutto nella Nazionale polacca contro la Finlandia. Abbiamo vinto 5-1, ho coronato un sogno".