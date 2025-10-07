L’Integrity Tour della Lega Pro ad Ascoli: incontro con la prima squadra e la Primavera

Come si legge in una nota ufficiale diffusa sia dalla Lega Pro che dall'Ascoli, "è stato l’Ascoli il protagonista della terza tappa dell’Integrity Tour della Lega Pro, che anche nella stagione sportiva 2025-26 conferma il proprio impegno per prevenire e contrastare pratiche di match fixing, a tutela dei valori sportivi, proseguendo in un percorso di sensibilizzazione lungo 14 anni che ha coinvolto più di 13mila tesserati, 350 squadre e 150 città italiane. Ogni anno vengono infatti coinvolte 30 squadre, con una media di 60 tesserati ad incontro tra prima squadra e Primavera.

Nell’Integrity Tour sono sempre coinvolti dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra e delle formazioni giovanili, destinatari del progetto organizzato con Sportradar AG e che vede la collaborazione anche dell’Associazione italiana calciatori.

Il progetto Integrity Tour ha portato la cultura della legalità e dei valori sportivi al “Picchio Village” di Ascoli Piceno. Il club bianconero ha partecipato con i calciatori della prima squadra, allenata da Mister Francesco Tomei, ed i giovani della Primavera 2 di Emiliano Corsi. I marchigiani hanno seguito gli interventi del Segretario Generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, del Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, del referente territoriale Aic, Andrea Fiumana, e della rappresentante dell’Integrity Office di Lega Pro, Alice Fraccari£.