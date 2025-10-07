Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre

Come già emerso, è arrivata quest'oggi la penalizzazione di un ulteriore punto (12 totali) per il Rimini, che scivola sempre più in fondo alla classifica del Girone B di Serie C, mentre cresce l'attesa per la Triestina, altra formazione pluripenalizzata ma in una situazione societaria adesso più serena rispetto a quella dei biancorossi: come si legge sul sito della Federazione, è stata rinviata a giovedì 23 ottobre la trattazione del deferimento della formazione alabardata che, lo ricordiamo, è partita con un -20 in classifica.

Intanto, diamo conto di quello che è stato il comunicato della FIGC:

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C)".

A completezza di informazione, l'attuale classifica del Girone A di terza serie, dove militano i giuliani:

Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti