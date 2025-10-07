Pucino critico: "Bene aver trovato la prima vittoria, ma non è stata una prestazione da Bari"

Quando la Serie B segnava la 7ª giornata, il Bari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, di fatto salvando probabilmente anche la panchina di mister Fabio Caserta: il successo al 'San Nicola' contro il Padova lascia i galletti pugliesi in un clima più sereno, e la sosta darà ora loro modo di lavorare in vista della ripresa.

Intanto, come si legge su pianetabari.com, a RadioBari è intervenuto Raffaele Pucino, comunque non soddisfatto di quanto visto sabato: "Non sono queste le prestazioni che ci aspettiamo dal Bari e che dobbiamo offrire al nostro pubblico, anche se quei tre punti son stati di vitale importanza. Ma era ovvio che sabato si doveva soltanto vincere. Certo, influisce anche il fattore mentale che ti porta vari handicap, come il fatto di peggiorare la condizione fisica, e più passavano le partite più siamo caduti in un buco da dove mi auguro di uscire dopo questo successo".

Nel dettaglio: "In questo momento non riusciamo a fare vedere in campo il senso di squadra, ma ci lavoriamo quotidianamente in maniera impeccabile. Mi auguro che sia tornata un po’ di leggerezza mentale. Ai miei compagni posso dire che se si vuole arrivare in ambienti come Bari bisogna proprio lavorare su questo aspetto, ovvero dimostrare di essere un giocatore da Bari. Io sono orgoglioso di essere qui da 5 anni, ho avuto la forza caratteriale e lo spessore umano per starci da così tanto tempo. E ripeto, sono convinto che prima o poi ne usciremo da queta situazione, abbiamo tutti un unico obiettivo, è stupido pensare che qualcuno remi contro".