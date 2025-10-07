Del Piero: "Yildiz e Yamal divertenti da guardare. Juve? All'inizio ero spaventato"

L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha risposto ad alcune domande del creator Mattia Polibio, che lo ha intercettato a un evento di Adidas negli Stati Uniti. Il simbolo bianconero ha iniziato parlando dei suoi esordi in un ambiente pieno di pressioni quale quello bianconero, come evidenziato da Il Bianconero: "Era spaventoso, a essere onesti. Avevo 18 anni, in uno spogliatoio pieno di campioni, giocatori che avevo visto in tv fino alla sera prima. Quindi ero spaventato ma anche pieno di emozioni, che volevo anche nascondere perché sai, vuoi dimostrare un sacco di rispetto. Avevo grandi compagni di squadra, ragazzi che si prendevano cura di me, e penso di aver avuto grande rispetto di quello che avevano già fatto nel calcio e per la Juventus".

Del Piero ha poi detto la sua sull'evoluzione dello sport negli anni più recenti: "Il calcio è cambiato molto, innanzitutto per le regole, quindi ha permesso a più giocatori di sviluppare abilità per esempio nell'uno contro uno. Io amo andare in avanti, rischiare il passaggio, il dribbling, e ora la nuova generazione con Lamine Yamal, Kenan Yildiz, è davvero divertente da guardare. Come descrivere Alex Del Piero in una parola? Appassionato. Penso sia sempre questa la chiave di tutto".

Con la Juventus Del Piero ha collezionato oltre 500 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Europa League, Coppa Intercontinentale, Intertoto, Supercoppa Italiana ed Europea. In questo periodo ha segnato 208 reti.