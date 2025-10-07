Lucioni sullo Spezia: "Grande delusione. D'Angelo deve ritrovare il bandolo della matassa"

“Delusione Spezia? Sì, perché è una delle squadre partite coi favori del pronostico. Purtroppo però le scorie della finale play off dello scorso anno si percepiscono nell’aria. Vedo una squadra troppo nervosa e poco lucida e in Serie B non te lo puoi permettere perché chiunque ti affronti dà sempre quel qualcosa in più per mettersi in evidenza”. L’ex difensore Fabio Lucioni parla così ai microfoni di Tuttob.com del brutto avvio di una sua ex squadra - 31 presenze e due gol nel 2011/12 in Serie C - come quella ligure soffermandosi poi sulla conferma del tecnico D’Angelo.

“Quando si vede svanire un sogno a portata di mano il cambiamento può essere una soluzione. - prosegue Lucioni – Ma dare continuità a un progetto tecnico è un attestato di stima nei confronti dell’allenatore che però dovrà ritrovare nel più breve tempo possibile il bandolo della matassa. Diversamente il ritardo in classifica diventerebbe incolmabile”.

Lucioni poi si sofferma sulla possibile svolta per gli Aquilotti: “Devono sfruttare la sosta per ritrovare quella serenità che possa consentire loro di cogliere risultati positivi e risalire la china, - conclude l'ex calciatore - sapendo di poter contare su un pubblico esigente, sì, ma in grado di trascinare la squadra”.